Le corps de Mohammed Sinwar retrouvé dans un tunnel à Khan Younès (média saoudien)

Selon la chaîne saoudienne Al-Hadath, le corps de Mohammed Sinwar, qui dirigeait le Hamas dans la bande de Gaza, a été retrouvé dans un tunnel à Khan Younès. Cette information confirme le succès de l'opération militaire menée il y a cinq jours visant le complexe souterrain situé sous l'hôpital européen. D'après les sources citées par Al-Hadath, dix collaborateurs proches du leader palestinien ont également été tués, dont Mohammed Shabana, commandant de la brigade de Rafah.

L'armée israélienne et le Shin Bet avaient mené mardi dernier une "frappe ciblée" contre ce qu'ils décrivaient comme "un centre de commandement établi dans une infrastructure souterraine" sous l'hôpital. Si les autorités militaires n'avaient pas la certitude absolue de la présence de Sinwar lors de l'attaque, elles jugeaient cette probabilité "moyenne". "La décision d'éliminer Sinwar a été prise par l'appareil de sécurité peu avant la frappe, et les avions de l'armée de l'air ont décollé rapidement", rapportent les médias israéliens. L'opération a été approuvée par le chef d'état-major Eyal Zamir, puis par le ministre de la Défense Israël Katz et le Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Les services de renseignement israéliens recherchaient activement Mohammed Sinwar, considéré comme une cible prioritaire ("as") depuis qu'il avait remplacé son frère Yahya, éliminé l'année dernière. Une quarantaine de bombes anti-bunker d'une tonne au total ont été utilisées lors de cette opération, "similaire à celle qui a éliminé le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah". D'après des sources sécuritaires israéliennes, l'élimination de Sinwar pourrait favoriser les perspectives de libération des otages dans le cadre de négociations futures.