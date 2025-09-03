Le coût de l'offensive sur Gaza-ville estimée à 25 milliards de shekels

Articles recommandés -

Israël s'apprête à lancer l'une de ses opérations militaires les plus coûteuses et controversées depuis le début de la guerre à Gaza il y a près de deux ans. Selon des informations rapportées par Kan, l'opération "Chars de Gédéon II" visant à conquérir la ville de Gaza représenterait un investissement de 20 à 25 milliards de shekels.

Une mobilisation sans précédent

Tsahal a procédé aujourd'hui à la plus importante mobilisation de réservistes de son histoire récente. Plus de 35 000 soldats de réserve ont été rappelés, incluant cinq brigades de combat, des commandements, du soutien logistique, des services de renseignement, l'aviation et des officiers d'état-major. Dans les semaines à venir, 25 000 réservistes supplémentaires rejoindront les rangs, portant l'effectif total à environ 60 000 hommes pour cette offensive.

Cette mobilisation massive s'accompagne d'une réorganisation tactique majeure. Les brigades régulières, à l'exception des parachutistes qui resteront en Judée-Samarie, participeront toutes à l'opération terrestre. La brigade des commandos, actuellement déployée à la frontière nord, sera remplacée par des réservistes.

Un défi logistique et humanitaire colossal

Le principal obstacle demeure l'évacuation de quelque 800 000 habitants de la ville de Gaza. Les autorités israéliennes estiment que seulement 10 000 résidents ont quitté les lieux jusqu'à présent. L'état-major prévoit d'intensifier les bombardements et de restreindre l'acheminement de l'aide humanitaire pour accélérer l'exode de la population civile.

Selon les planifications militaires, après une courte période d'entraînement des réservistes et de repos pour les troupes régulières, Israël pourrait être opérationnel dans environ trois semaines. L'offensive principale est prévue pour la mi-septembre, avec les brigades régulières en première ligne lors de la phase d'encerclement, puis durant les combats urbains dans ce que Benjamin Netanyahou qualifie de "dernier bastion du Hamas".

Tensions budgétaires et politiques

Cette escalade militaire survient dans un contexte de tensions croissantes. Le ministère de la Défense et celui des Finances débattent actuellement de l'augmentation nécessaire du budget militaire, ce qui pourrait entraîner des coupes dans d'autres ministères. Parallèlement, des divergences persistent entre l'échelon politique et les responsables sécuritaires, certains plaidant pour un accord négocié.

L'opération "Chars de Gédéon II" s'annonce comme l'un des épisodes les plus polémiques du conflit, avec des enjeux financiers, humains et géopolitiques considérables pour l'avenir de la région.