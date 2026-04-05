Le délai d'alerte à Eilat passe de trente secondes à une minute et demie à partir d'aujourd'hui

Les autorités israéliennes ont décidé d’allonger le temps de réaction accordé aux habitants d’Eilat et de ses environs en cas d’alerte, passant de 30 secondes à une minute et demie. La mesure, annoncée par le commandement du front intérieur de Tsahal, concerne également la zone industrielle de Shachoret et le kibboutz Eilot, dans le conseil régional de Hevel Eilot.

Selon l’armée, cette décision résulte d’une évaluation approfondie visant à améliorer la protection des civils tout en optimisant les délais d’alerte. Elle a été présentée aux responsables locaux, dont le maire d’Eilat et les autorités régionales, et doit entrer en vigueur dans les prochaines heures, une fois les ajustements techniques finalisés.

Le commandant du front intérieur, le général Rafi Milo, a souligné que cette évolution vise à mieux préserver les vies humaines, notamment dans une région qui accueille de nombreux touristes, en particulier en période de fêtes. L’allongement du délai d’alerte constitue ainsi, selon lui, une amélioration concrète pour les habitants et les visiteurs de cette zone.

Depuis le début de la guerre, Eilat a été relativement épargnée par les sirènes d’alerte, contrairement à d’autres régions du pays régulièrement visées. Cette situation a conduit des dizaines de milliers d’Israéliens à s’y réfugier pour échapper aux bombardements, faisant de la ville et de ses alentours un lieu très fréquenté, malgré quelques tirs isolés de missiles et de drones en provenance notamment d’Iran et du Yémen.