Le directeur de la Fondation humanitaire pour Gaza démissionne, ne voulant pas "renoncer à ses principes"

Jake Wood, directeur de la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), une organisation humanitaire soutenue par les États-Unis, a démissionné quelques jours avant le début des opérations du groupe. M. Wood, un ancien marine américain, a déclaré qu'il ne pouvait pas mettre en œuvre le plan sans compromettre les principes humanitaires fondamentaux tels que la neutralité et l'indépendance.

"Il n'est pas possible de mettre en œuvre ce plan tout en respectant strictement les principes humanitaires auxquels je ne dérogerai pas", a-t-il déclaré. Sa démission intervient dans un contexte de critiques généralisées de la part de l'ONU et d'ONG, qui ont refusé de coopérer avec la GHF, arguant que ce modèle entraînerait le déplacement de Palestiniens et restreindrait l'accès à l'aide.

AP Photo/Jehad Alshrafi

Des questions ont également été soulevées quant à la crédibilité du GHF, notamment une note de service d'un donateur citant deux personnes qui ont par la suite nié toute implication, et l'aveu que seulement 60 % de la population de Gaza pourrait être prise en charge dans un premier temps. Si Israël a accepté certaines des demandes de M. Wood, notamment l'extension des sites de distribution, la récente annonce du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou de limiter les zones d'aide, contredit ces assurances.

Le départ de M. Wood jette un sérieux doute sur l'avenir du GHF et pourrait compromettre les efforts d'Israël pour contrôler de manière indépendante l'acheminement de l'aide. Il a exhorté Israël à élargir l'accès humanitaire "sans délai, sans détournement ni discrimination" et réaffirmé que la stabilité à long terme passe par la libération des otages, la fin des hostilités et la mise en place d'un processus de paix.