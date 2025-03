Le directeur du Mossad David Barnea était l'invité de la 18e Conférence de l'INSS

La guerre déclenchée par les attaques du 7 octobre a considérablement modifié l'équilibre des forces au Moyen-Orient. Par des frappes ciblées et précises, les forces israéliennes ont réussi à démanteler des éléments essentiels du réseau régional iranien et à neutraliser plusieurs de ses groupes affiliés. Ces opérations ont sérieusement ébranlé la position que Téhéran s'était forgée depuis des années, notamment à travers les actions du Hezbollah.

Cependant, la situation à Gaza reste complexe. L'impasse tactique qui perdure dans le territoire palestinien met en lumière les limites inhérentes à toute solution purement militaire, et révèle un décalage préoccupant entre les avancées géopolitiques d'Israël et les défis persistants au niveau local.

Le retour de Donald Trump à la présidence américaine constitue un autre développement majeur dans ce contexte. Son approche transactionnelle de la politique étrangère pousse l'ensemble des acteurs internationaux à reconsidérer leurs stratégies. Cette nouvelle donne ouvre potentiellement des perspectives inédites, tant sur le plan diplomatique que militaire.

Toutes ces questions cruciales ont été au cœur des discussions lors d'une importante conférence organisée par l'Institut d'études sur la sécurité nationale (INSS) qui s'est tenue le mardi 25 février à Tel Aviv. L'événement a réuni des décideurs politiques, des experts en défense et des universitaires pour analyser la nécessité d'une stratégie globale combinant succès militaires et initiatives diplomatiques pour assurer une stabilité durable dans la région.

Un panel d'intervenants prestigieux était présent, comprenant notamment : David Barnea, directeur du Mossad, Yoav Kisch, ministre de l'Éducation, Benny Gantz, chef du Parti Unité Nationale et ancien ministre de la Défense, Yair Golan, leader du Parti des Démocrates, Yuli Edelstein, président du Comité des Affaires Étrangères et de la Défense de la Knesset, Yossi Cohen, ancien directeur du Mossad et Daniel Levy, chef de la police israélienne.

Des experts seniors de l'INSS ont également pris part aux débats, dont Sima Shine, Dr. Carmit Valensi, Dr. Raz Zimmt, ainsi que le Major Général (réserve) Tamir Hayman, directeur exécutif de l'Institut.

La dimension internationale était représentée par Dan Shapiro, ancien ambassadeur des États-Unis en Israël, Simon Walters, ambassadeur du Royaume-Uni, et Junzheng Xiao, ambassadeur de Chine, qui ont apporté leurs perspectives sur l'évolution des alliances mondiales d'Israël.

Regardez ici la 18e Conférence Internationale Annuelle de l'INSS sur i24NEWS :