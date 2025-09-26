Le discours de Netanyahou à l'ONU sera diffusé aux soldats et aux Gazaouis

Le bureau du Premier ministre israélien a demandé à Tsahal de retransmettre le discours de Netanyahou à l'Assemblée générale de l'ONU aux forces déployées dans la bande de Gaza.

Cette requête inhabituelle vise à permettre aux soldats du commandement Sud, et indirectement aux habitants de Gaza, d'entendre l'intervention du dirigeant israélien. Selon des sources proches du dossier rapportées par i24NEWS, une large partie du discours sera consacrée au massacre du 7 octobre.

Tsahal devrait dédier l'une de ses fréquences radio à cette diffusion, invitant les combattants à se connecter via leurs postes de commandement, sur le modèle de la radio militaire Galei Tsahal.

Cette initiative intervient alors que la délégation palestinienne a appelé jeudi les autres pays membres de l'ONU à boycotter le discours de Netanyahou. L'ambassadeur israélien Danny Danon a répliqué que "la voix d'Israël se fera entendre clairement et fermement à l'ONU", accusant les Palestiniens de vouloir "cacher la vérité".

Netanyahou s'est envolé jeudi pour New York où il doit s'exprimer devant l'Assemblée générale. Il a déjà rencontré plusieurs dirigeants et doit s'entretenir avec d'autres, dont les dirigeants d'Argentine, du Paraguay, de Serbie et des Fidji, dans un contexte d'isolement diplomatique croissant d'Israël. Il se rendra ensuite à Washington lundi où il s'entretiendra avec Donald Trump pour la quatrième fois depuis sa réélection.