Le frère d'Abu Obeida, a été arrêté il y a plusieurs mois par les forces de sécurité israéliennes

Le frère d'Abu Obeida, porte-parole de la branche militaire du Hamas, a été arrêté par les forces de sécurité israéliennes il y a plusieurs mois, selon des informations exclusives d'i24NEWS.

Hier, selon les estimations, Abu Obeida aurait été tué lors d'une tentative d'élimination ciblée dans un appartement de Gaza-ville. Plus tôt dans la journée de dimanche, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, a fait une allusion ironique lors de la réunion gouvernementale : "Le communiqué du Hamas sur Abou Obaida n'arrive pas - il n'y a apparemment personne pour parler."

L'information cruciale ayant permis de localiser Abu Obeida provient du renseignement du Shin Bet. Dès qu'une opportunité réelle d'élimination s'est présentée, l'opération a été rapidement coordonnée avec l'armée de l'air depuis le centre de commandement du Shin Bet.

Pour l'establishment sécuritaire israélien, Abu Obeida représente une figure centrale et symbolique du Hamas. L'élimination présumée devrait avoir un impact moral sur l'organisation et affecter ses opérations de propagande, notamment la diffusion de vidéos d'otages. Le porte-parole était également connu pour sa proximité avec les dirigeants du Hamas.

Une source palestinienne avait confirmé plus tôt à Al-Arabiya la mort d'Abu Obeida dans une frappe israélienne.