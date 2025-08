Le frère d'Evyatar David accuse le Hamas de mettre en scène des "Hunger games" cruels et pervers

Articles recommandés -

Alors que les vidéos de propagande diffusées par le Hamas continuent de choquer l’opinion publique, Ilay David, frère d’Evyatar David, otage israélien détenu à Gaza, s’est exprimé avec émotion auprès d’Arutz Sheva, dénonçant les conditions inhumaines de détention imposées à son frère.

"Je n’ai pas pu regarder la vidéo", confie-t-il. "Je savais que si je la voyais, je m’effondrerais. En ce moment, je dois rester concentré pour tenter de sauver sa vie."

Ce sont les membres de sa famille qui lui ont relaté ce qu’ils y ont vu : un homme méconnaissable, réduit à l’état de "squelette humain". Selon eux, Evyatar est dans un état critique et nécessite des soins médicaux urgents. "Dans cet état, il ne lui reste que quelques jours à vivre", alerte Ilay.

Ce qui l’a particulièrement bouleversé dans les images diffusées, c’est le contraste entre l’état d’extrême maigreur de son frère et la main bien nourrie qui apparaît brièvement dans la vidéo, appartenant vraisemblablement à un geôlier. "Les terroristes ne maigrissent jamais. Seuls les otages. Ils affament aussi leur propre population. Ils ont amené mon frère à cet état volontairement, dans le cadre de leur campagne morbide."

Face à cette cruauté, Ilay appelle à une mobilisation internationale, en particulier des communautés juives dans le monde. "Il faut montrer la photo d’Evyatar aux dirigeants mondiaux et exiger qu’ils agissent."

Confiant malgré tout dans les efforts en cours, Ilay dit croire en la détermination des gouvernements israélien et américain pour parvenir à un accord et ramener les otages. Ce qui lui donne la force de continuer, c’est l’image de son frère libre. "Je le vois, dans mon esprit, jouer de la guitare avec moi comme tous les vendredis. On s’est juré, en famille, de ne pas l’abandonner. On le ramènera vivant. Même dans ses heures les plus sombres, je vois qu’il garde l’espoir."