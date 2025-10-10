Le gouvernement israélien approuve l'accord de cessez-le-feu et de libération des otages

Le gouvernement israélien a approuvé dans la nuit de jeudi à vendredi l'accord conclu avec le Hamas pour mettre fin à la guerre à Gaza et obtenir la libération de l'ensemble des otages. Le vote s'est déroulé malgré l'opposition des ministres du parti Otzma Yehudit (Force juive) dirigé par Itamar Ben Gvir, ainsi que de la plupart des ministres du Sionisme religieux, à l'exception d'Ofir Sofer qui a voté en faveur du texte. Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner ont participé à la session.

À l'issue de la réunion, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est félicité de cette "évolution décisive". "Nous sommes parvenus à ce résultat grâce au soutien exceptionnel du président Trump et de son équipe", a-t-il déclaré, saluant le travail de Steve Witkoff et de Jared Kushner. Le chef du gouvernement a souligné que la combinaison de la pression militaire exercée par Tsahal sur le terrain et des efforts diplomatiques avait permis d'isoler le Hamas et d'aboutir à cet accord. "L'un des objectifs centraux de cette guerre était le retour des otages, tous, vivants et morts. Et nous sommes sur le point d'y parvenir", a ajouté Netanyahou.

Jared Kushner, gendre du président américain, a pour sa part rappelé que "le retour des otages constituait une priorité absolue pour le président Trump depuis très longtemps". Il a rendu hommage au courage de Tsahal et salué les succès militaires israéliens obtenus non seulement à Gaza, mais également contre le Hezbollah au nord et en Iran. "Tous ces éléments ont exercé une influence considérable", a-t-il affirmé, louant la conduite "remarquable" des négociations par Netanyahou.

Steve Witkoff, émissaire spécial du président américain pour le Moyen-Orient, a également salué les décisions "difficiles et courageuses" prises par le Premier ministre israélien. "Il y a eu des moments où j'ai pensé que vous deviez faire preuve de plus de flexibilité. Mais avec le recul, je pense que nous ne serions pas arrivés à ce stade si le Premier ministre Netanyahou n'avait pas agi comme il l'a fait", a-t-il reconnu. L'émissaire américain a souligné que le Hamas n'avait finalement eu d'autre choix que d'accepter l'accord face à la pression militaire exercée par Israël.