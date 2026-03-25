Le gouvernement israélien autorise Tsahal à mobiliser jusqu’à 400 000 réservistes

Le gouvernement israélien a autorisé Tsahal à mobiliser jusqu’à 400 000 réservistes, dans un contexte d’escalade militaire avec l’Iran et le Hezbollah. Ce chiffre ne correspond pas au nombre de soldats effectivement appelés sous les drapeaux, mais constitue un plafond destiné à offrir à l’armée une plus grande flexibilité en fonction des besoins opérationnels.

Selon Tsahal, cette décision vise à faire face aux défis simultanés sur plusieurs fronts, notamment dans le cadre de l’opération en cours contre l’Iran. Le précédent plafond, fixé à 280 000 réservistes en décembre dernier, est ainsi nettement relevé afin de permettre une adaptation rapide à l’évolution de la situation sécuritaire.

Depuis le début de la guerre contre le Hamas en octobre 2023, ce type d’autorisation exceptionnelle est régulièrement renouvelé par le gouvernement. En temps normal, l’armée israélienne ne peut mobiliser des réservistes qu’avec un préavis important et pour des périodes limitées, contrairement aux procédures d’urgence actuellement en vigueur.