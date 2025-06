Articles recommandés -

Le journal britannique The Guardian a publié jeudi matin un blog de mises à jour sur le barrage de missiles iraniens et les dégâts causés, incluant une description de la situation à l'hôpital Soroka de Beer-Sheva. Le quotidien a d'abord rapporté : "Des sources israéliennes ont indiqué que l'hôpital Soroka de Beer-Sheva a été touché par un missile balistique, après qu'Iran a lancé sa dernière vague d'attaques aériennes sur le pays. Des images non vérifiées sur les réseaux sociaux montraient des personnes courant dans des couloirs remplis de poussière et de débris, et des médecins debout à l'extérieur parmi les décombres du bâtiment."

Après avoir précisé qu'il n'y avait pas de risque de fuite de matières dangereuses, le journal a ajouté dans la dernière ligne de son compte-rendu : "En plus de servir la population du sud d'Israël, l'hôpital Soroka est connu comme un lieu qui soigne les soldats blessés à Gaza." Cette information, bien que factuellement exacte - l'hôpital Soroka ayant effectivement traité de nombreux soldats blessés pendant la guerre ainsi que des survivants du massacre du festival Nova - est considérée comme partielle et biaisée par les médias israéliens.

La formulation semble suggérer une justification implicite de l'attaque contre un établissement hospitalier civil, un type d'incident qui avait précédemment suscité de vives condamnations internationales lorsqu'Israël avait frappé des hôpitaux dans la bande de Gaza. Le Guardian est régulièrement accusé par Israël de parti pris dans sa couverture du conflit moyen-oriental.