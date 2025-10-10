"Le Hamas a compris que la détention des otages lui nuisait", affirme un responsable américain

Après que les ministres israéliens se sont réunis pour approuver l'accord avec le Hamas en présence de Steve Witkoff et Jared Kushner, la majorité ayant voté en faveur de la première phase, un responsable américain a déclaré vendredi matin à i24NEWS que les États-Unis ont "senti que le Hamas voulait cet accord". "La détention des otages ne lui servait plus, elle lui nuisait au contraire. Ce sont des moments tendus mais émouvants", a-t-il assuré.

Le haut responsable a également réagi aux déclarations du Hamas affirmant qu'il ne renoncerait pas à ses armes : "Nous n'accordions pas trop d'importance aux déclarations publiques, chacun essaie de sauver la face". Selon lui, l'accord avec le Hamas et le cessez-le-feu ouvrent la voie à d'autres accords dans le cadre des Accords d'Abraham. "L'Indonésie, l'Arabie saoudite, l'Algérie, la Syrie et le Liban pourraient également rejoindre le cercle, et même la possibilité de relations plus formelles avec le Qatar. C'est la voie vers la stabilité", a-t-il affirmé.

La reconstruction de Gaza à l'ordre du jour

Le responsable américain a également évoqué l'avenir de la bande de Gaza : "L'objectif est de transformer Gaza en un lieu fonctionnel. Nous travaillerons avec les Israéliens sur une nouvelle force opérationnelle qui remplacera Tsahal aux lignes de front, désarmera les armes lourdes et établira un mécanisme stable". Le CENTCOM (Commandement central américain) supervisera l'accord conjointement avec l'Égypte, le Qatar, la Turquie et les Émirats arabes unis.

Une fois l'accord finalisé, le président Trump devrait inviter des entreprises américaines à intervenir dans la région. "La motivation de cet accord repose sur l'amélioration de l'économie et d'autres aspects. Une force de police locale sera établie, les infrastructures terroristes seront démantelées. L'objectif est d'améliorer la vie des résidents", a précisé le responsable.

Par ailleurs, selon ce haut fonctionnaire, les tentatives d'éliminations de dirigeants du Hamas ont également constitué l'un des leviers ayant conduit à l'accord. "Il y a eu une frappe à Doha, et les habitants de Gaza ont accusé le Hamas d'être responsable de la guerre". Un autre responsable a nuancé : "C'est moins une question de leviers que de confiance. Nous avons travaillé pour identifier le point d'arrivée souhaité par chaque partie et les rapprocher l'une de l'autre. Le président Trump a travaillé main dans la main avec Israël sur cette question".