"Le Hamas a orchestré les manifestations dans la bande de Gaza", selon le spécialiste des affaires arabes d'i24NEWS

"Les manifestations contre le Hamas dans la bande de Gaza ont en fait été orchestrées par l'organisation terroriste", a estimé le spécialiste des affaires arabes d'i24NEWS en hébreu, Zvi Yehezkeli. Je ne peux pas dire ce qui se cache derrière, mais je le soupçonne. Mon instinct ne me le permet pas, car je connais les habitants de Gaza. Les mouvements contre le Hamas ont été immédiatement réprimés".

"Je pense que le Hamas a intérêt à ce que ces manifestations aient lieu, car il n'est pas inquiet pour son pouvoir. Il ne s'agit pas de manifestations qui menacent son pouvoir", a--il poursuivi. "Ces manifestations ont pour but de dire au monde : 'nous voulons rester à Gaza et nous sommes d'accord pour que le Hamas ne gouverne pas la bande de Gaza'. Voilà l'histoire".

Screenshot/ i24NEWS

"Si le monde achète cela, le Hamas aura joué son rôle, car il est essentiellement tourné vers l'avenir", a ajouté Zvi Yehezkeli. "Il voit le plan de Trump qui menace de l'expulser, lui et les citoyens de Gaza, de la bande de Gaza et vient dire au monde : 'Regardez, il y a des gens qui s'opposent à moi, il y a des gens sains d'esprit à Gaza, laissez-les tranquilles'. Lorsqu'ils entendent les menaces d'Israël d'expulser tout le monde du nord de la bande de Gaza, ces manifestations servent le Hamas et ne le menacent pas".

Le journaliste a également estimé qu'il pouvait y avoir de la colère dans la bande de Gaza à l'égard du Hamas, mais qu'elle ne découlait pas d'un soutien à Israël. Les personnes qui manifestent actuellement contre le Hamas sont les mêmes que celles qui sont désignées comme "non affiliées". "S'il y avait une situation comme le 7 octobre aujourd'hui, ils briseraient la clôture et feraient exactement ce que leurs prédécesseurs ont fait. Gaza reste Gaza".

"Mon intuition me dit que c'est trop beau pour être vrai et qu'il ne faut pas s'y fier. Et que personne ne pense qu'il y a maintenant des partenaires à part entière dans la bande de Gaza. Il n'y a que des partenaires pour ce que nous avons vu le 7 octobre, pour massacrer et assassiner", a conclu Zvi Yehezkeli.