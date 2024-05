"Le Hamas a torpillé les négociations, pas Netanyahou", affirme le bureau du Premier ministre israélien

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réagi lundi aux affirmations de Moussa Abou Marzouk, responsable du Hamas, et d'un responsable israélien anonyme, selon lesquelles le chef du gouvernement de l’État hébreu est responsable de l'impasse dans laquelle se trouvent les pourparlers d’accord de trêve.

Abd Rahim Khatib. Flash 90

"L'affirmation selon laquelle c'est le Premier ministre Netanyahou, et non le Hamas, qui a torpillé l'accord de libération d’otages est un mensonge complet et induit intentionnellement le public en erreur", a déclaré le bureau de Netanyahou dans un communiqué. "La vérité est exactement le contraire : c'est le Hamas qui torpille tous les accords, en refusant de bouger d'un millimètre ses exigences extrêmes qu’aucun gouvernement israélien ne pourrait accepter", a poursuivi le communiqué.

"Si Israël se retire complètement de Gaza et met fin à la guerre, cela permettra au Hamas de reprendre le contrôle militaire de Gaza et de se réorganiser en vue des prochains 7 octobre, comme il a promis de le faire", a assuré le bureau du Premier ministre.

Abed Rahim Khatib/Flash90

Plus tôt, Abou Marzouk et un fonctionnaire israélien anonyme avaient affirmé au New York Times que Netanyahu était responsable de l'impasse et de l'absence de progrès. "Nous étions très proches, mais l'étroitesse d'esprit de Netanyahou a fait échouer l’accord", a prétendu le responsable du Hamas. Le fonctionnaire israélien a quant à lui soutenu que le Hamas était sur le point d'accepter un accord il y a quelques jours mais que l’intransigeance de Netanyahou, en particulier à propos d’une opération militaire à Rafah, avait poussé le Hamas à durcir sa position.