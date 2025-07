Le Hamas adopte des tactiques plus audacieuses face à l’armée israélienne, alerte Tsahal

Articles recommandés -

L'armée israélienne alerte sur une évolution préoccupante dans les modes d’action du Hamas dans la bande de Gaza. Selon des informations diffusées par la radio de l'armée, les terroristes du Hamas font preuve d’une audace croissante, s’éloignant des méthodes classiques de pose d’explosifs à distance pour adopter des tactiques de confrontation directe.

Désormais, les assaillants surgissent des tunnels ou des décombres pour affronter les soldats israéliens au corps à corps, tendent des embuscades préparées avec soin, et n’hésitent plus à affronter les troupes de sauvetage dans le but de marquer des points symboliques ou médiatiques. Une autre facette inquiétante de cette stratégie est la mise en scène des affrontements, souvent filmés sous plusieurs angles à des fins de propagande.

Malgré cette montée en témérité, la principale menace reste les engins explosifs improvisés, responsables de plus de 70 % des pertes enregistrées récemment par l’armée israélienne. Depuis la reprise des combats en mars, 27 des 38 soldats tombés au combat ont été victimes de deux types d’attaques : des embuscades routières (19 morts) et des bâtiments piégés (6 morts).

Cette nouvelle dynamique sur le terrain laisse entrevoir un Hamas plus organisé, plus agressif, et résolu à infliger un maximum de pertes, tant physiques que psychologiques, à l’armée israélienne.