Le Hamas affirme détenir une trentaine d'officiers supérieurs de Tsahal et du Shin Bet parmi les otages

Le Hamas serait finalement prêt à libérer 40 otages dans la première phase d'un accord avec Israël, selon les déclarations d'un haut responsable de l'organisation terroriste dans un journal arabe. Des propos qui indiquent une marche arrière du mouvement islamiste, qui dans une récente proposition d'accord rédigée par ses soins et soumise aux médiateurs, avait mentionné son intention de ne libérer que 20 otages. Pour justifier ce nombre, il avait affirmé ne pas disposer de plus de captifs parmi les personnes blessées, âgées ou malades rentrant dans la catégorie des personnes à libérer en priorité.

Dans la même interview, le haut responsable du Hamas a par ailleurs démenti l'information publiée par d'importants médias américains, selon laquelle seule une quarantaine d'otages sur les 133 encore à Gaza seraient encore en vie.

Enfin, cette même source affirme qu'une trentaine d'officiers et officiers supérieurs de Tsahal et du Shin Bet seraient au nombre des otages kidnappés le 7 octobre, et gardés dans des caches hautement sécurisées. Israël affirme pour sa part qu'aucun officier n'est détenu à Gaza.