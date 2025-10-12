Le Hamas affirme être prêt à rendre les otages vivants dès dimanche, selon le Wall Street Journal

Selon des informations du Wall Street Journal, le Hamas a informé Israël, par l’intermédiaire de médiateurs arabes, qu’il détenait 20 otages israéliens en vie et qu’il était prêt à commencer leur libération dès dimanche. Il s’agirait de la première fois que le mouvement terroriste confirme officiellement détenir 20 captifs vivants.

Ce message intervient dans un contexte de grande incertitude quant à la capacité du Hamas à localiser rapidement tous les otages encore en vie, compte tenu de sa désorganisation et de la fragmentation de ses réseaux dans la bande de Gaza. D’après les sources citées, le calendrier évoqué pour la libération semble s’accélérer.

L’armée israélienne se prépare à accueillir les otages dès la nuit de dimanche à lundi, bien que certains estiment plus probable que leur transfert ait lieu lundi, jour où le président Donald Trump doit se rendre en Israël et en Égypte.

L’accord de libération, négocié par le président Trump et signé peu avant le week-end, prévoit la remise de l’ensemble des otages encore aux mains du Hamas. Israël estime que 20 d’entre eux seraient toujours en vie, tandis que les corps de 28 autres seraient également détenus à Gaza.

Le Hamas a par ailleurs indiqué aux médiateurs et aux autorités israéliennes qu’il ne connaissait pas la localisation de certains otages décédés et qu’il aurait du mal à respecter le délai de 72 heures fixé par le plan Trump pour la remise complète des captifs. Les services de renseignement israéliens partagent ce constat et reconnaissent qu’il faudra probablement davantage de temps pour rassembler toutes les dépouilles.