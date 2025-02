Le Hamas affirme que "l’humiliation des otages" est un "mensonge" destiné à suspendre l’accord

Le Hamas accuse Israël d’avoir fabriqué un prétexte pour suspendre la libération des prisonniers palestiniens. "L’argument selon lequel les ‘cérémonies de remise sont humiliantes’ est un mensonge et sert d’excuse pour ne pas respecter l’accord", a déclaré l’organisation dans un communiqué officiel, appelant la communauté internationale à intervenir pour forcer Israël à appliquer les termes de l’accord.

La suspension de la libération des détenus a été décidée après que le Hamas a rendu le corps d’un Palestinien non identifié au lieu de celui de l’otage Shiri Bibas, tuée en captivité. Jusqu’à samedi soir, aucune discussion n’avait eu lieu sur cette question, Israël ayant préféré attendre le retour des six otages israéliens avant d’agir.

Au sein du gouvernement israélien, la décision a provoqué des tensions entre l’état-major militaire et les responsables politiques. L’armée et les services de renseignement préconisaient d’exercer d’autres pressions sur le Hamas, notamment en réduisant l’aide humanitaire à Gaza, tout en poursuivant la libération des prisonniers. Mais à la dernière minute, alors que les détenus étaient déjà montés dans les bus, le Premier ministre a convoqué un second débat et décidé d’annuler leur libération.

Les négociations se poursuivent pour une deuxième phase d’accord, qui pourrait permettre la libération de quatre autres otages. Selon des sources proches des discussions, 63 otages restent encore détenus à Gaza, dont 24 sont présumés vivants. Israël exige des garanties avant toute nouvelle libération de prisonniers, tandis que le Hamas continue de réclamer une application stricte de l’accord initial.