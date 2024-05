"Le Hamas aime Biden" tweete Itamar Ben Gvir, Yair Lapid réclame son limogeage immédiat

"Le Hamas aime Biden", a tweeté en anglais le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, en réaction aux menaces de Joe Biden de ne plus livrer d'armes à Israël en cas d'opération militaire d'envergure à Rafah. Un message qui a suscité l'indignation du chef de l'opposition, Yair Lapid, qui a appelé au limogeage immédiat du ministre d'extrême droite. "Si Netanyahu ne limoge pas Ben Gvir aujourd'hui, il met en danger tous les soldats de Tsahal et tous les citoyens de l'État d'Israël", faisant allusion à la probable colère de Washington après de tels propos, et à la désolidarisation d'Israël qui pourrait en résulter.

Les commentaires d'Itamar Ben Gvir, qui dirige le parti Force juive, rejoignent ceux de l'ancien président et candidat républicain à la présidentielle, Donald Trump, qui a affirmé que Joe Biden "se rangeait du côté du Hamas", et qu'il menait le monde "à la Troisième Guerre mondiale".

Les propos de Joe Biden ont également suscité une vague de réactions négatives à la Chambre des représentants, aussi bien dans le camp républicain que démocrate. "Nous sommes profondément préoccupés par la décision de l’administration de retenir les armes maintenant, et d’imposer potentiellement de nouvelles restrictions. Nous devons garder à l’esprit quelques principes fondamentaux : Israël ne peut pas vivre, et on ne peut pas s’attendre à ce qu’il vive avec une armée terroriste génocidaire à sa frontière. Le Hamas doit donc être désarmé et démantelé. Laisser intacts quatre bataillons du Hamas à Rafah permettra au Hamas de tenir sa promesse d’attaquer Israël encore et encore", a écrit le chef du groupe de la majorité démocrate pour Israël.

A Jérusalem, un haut responsable gouvernemental a assuré que l'Etat hébreu avait "suffisamment de moyens pour opérer dans Rafah sans l'aide américaine". Nous opérerons à Rafah, quoi qu'il arrive", a-t-il affirmé. "Le principal problème est le message que le président envoie au Hezbollah et à l'Iran, selon lequel Israël sera affaibli militairement lors d'une éventuelle confrontation dans le nord. Joe Biden a commis une grave erreur, tant sur le plan politique que moral", a-t-il souligné.