Le Hamas annonce fouiller de nouvelles zones pour localiser les corps d'otages encore à Gaza

Khalil al-Hayya, responsable de l'équipe de négociation du Hamas, a annoncé samedi soir sur Al Jazeera que des forces de l'organisation allaient pénétrer dès aujourd'hui dans de nouvelles zones de la bande de Gaza pour tenter de retrouver les corps des otages non encore restitués. « Nous ne fournirons pas à Israël de prétexte pour reprendre la guerre », a-t-il assuré, précisant que des négociations étaient en cours pour restituer des corps supplémentaires.

Cette déclaration intervient alors que le président américain Donald Trump a exhorté le Hamas à accélérer le processus. « Certains corps sont difficiles à retrouver, mais d'autres peuvent être restitués immédiatement – et pour une raison inconnue, ils ne le sont pas », a-t-il écrit sur Truth Social, affirmant suivre « la situation de très près », et observer ce qui allait se passer "dans les prochaines 48 heures".

Parallèlement, une source sécuritaire israélienne a confirmé qu'une équipe technique égyptienne – sans soldats – avait été autorisée à entrer dans la bande de Gaza pour aider à localiser les corps des otages décédés. Israël souhaite ardemment que les dépouilles dont l'emplacement est connu soient récupérées au plus vite.

Al-Hayya a par ailleurs affirmé que la Hamas était disposé à transférer l'ensemble des pouvoirs de gestion de Gaza, y compris sécuritaires, à un comité national. « Il n'y a aucune objection à ce qu'une personnalité nationale gazaouie dirige la bande de Gaza », a-t-il précisé, évoquant également son soutien à des élections générales pour « unifier les rangs » et répondre à l'aspiration du peuple palestinien à « un seul gouvernement ».

Sur la question sensible du désarmement, le dirigeant du Hamas a conditionné toute remise d'armes à la fin de « l'occupation israélienne ». Il a souligné que ce dossier faisait l'objet de discussions entre factions palestiniennes et médiateurs, et qu'aucune décision ne serait prise sans consensus national.

Concernant le déploiement d'une force internationale, al-Hayya a révélé qu'un accord avait été conclu avec le Fatah pour l'envoi de forces chargées de surveiller les frontières, le cessez-le-feu et la situation sur le terrain.

Al-Hayya a tiré la sonnette d'alarme sur la situation humanitaire, qualifiant de « insuffisant » le volume d'aide acheminée. Selon lui, environ 6 000 camions quotidiens seraient nécessaires, contre seulement 600 actuellement. Il a averti que ces retards et pénuries « compromettaient l'accord » de cessez-le-feu.

Toutefois, les autorités israéliennes restent prudentes. Une source politique a déclaré qu'« Israël tâtonne dans l'ignorance » concernant les intentions réelles du Hamas, tandis qu'une source diplomatique estime que la restitution progressive des corps démontre que l'organisation travaille effectivement sur ce dossier, même lentement.