Le Hamas aurait indiqué sa volonté de déposer les armes à Witkoff et Kushner

L'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a affirmé jeudi que des responsables du Hamas lui avaient déclaré, ainsi qu’à Jared Kushner, leur volonté de se désarmer, lors d’une rencontre tenue quelques heures avant l’entrée en vigueur du cessez-le-feu du 9 octobre.

"Le Hamas nous a dit qu’il comptait déposer les armes", a assuré Witkoff lors d’un forum économique à Miami. "Ils l’ont dit directement à Jared pendant cette fameuse réunion", a-t-il ajouté, soulignant que le groupe terroriste s’était montré favorable à un processus de démilitarisation encadré par une force internationale.

Selon l’envoyé américain, Washington travaille actuellement à la mise en place d’un “programme de désarmement et d’amnistie” prévoyant la collecte des armes par une force de sécurité internationale, dont la constitution pourrait être finalisée “dans les trois semaines”.

Ces déclarations contrastent toutefois avec la ligne officielle du Hamas, dont les dirigeants ont toujours refusé de parler de désarmement. Des diplomates arabes ont confié au Times of Israel que le mouvement terroriste s’était dit prêt à renoncer à son armement lourd, mais pas à ses armes légères, une proposition inacceptable pour Israël.

Witkoff a par ailleurs confirmé que Washington exerce des pressions sur Jérusalem pour permettre la reddition de 100 à 200 terroristes du Hamas retranchés dans les tunnels de Rafah, en échange de leur désarmement. L’idée serait d’en faire un “modèle” du programme de démilitarisation plus large.

Mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et l’armée israélienne s’opposent à un éventuel “couloir sûr” pour ces terroristes. Le ministre de la Défense Israël Katz a proposé de les expulser hors de Gaza, une suggestion rejetée par le chef d’état-major Eyal Zamir, qui a réaffirmé que les terroristes “doivent se rendre ou mourir”.

Washington redoute qu’une élimination totale de ces terroristes fasse voler en éclats le fragile cessez-le-feu. Le plan de paix en vingt points de l’administration Trump, présenté fin septembre, prévoit la démilitarisation complète de Gaza et la création d’un gouvernement technocratique transitoire avant un éventuel transfert de pouvoir à l’Autorité palestinienne.