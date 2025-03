Le Hamas aurait recruté des milliers d'hommes pendant le cessez-le-feu

Lors d'une session à huis clos de la Commission des affaires étrangères et de la défense israélienne, des représentants des services de sécurité ont révélé que le Hamas aurait recruté environ 20 000 hommes depuis le début de la guerre. Plus inquiétant encore, plusieurs milliers d'entre eux auraient rejoint l'organisation pendant la période de cessez-le-feu des deux derniers mois. Tsahal a récemment détecté une reprise des préparatifs militaires dans la bande de Gaza, signalant une possible intensification du conflit. Ces activités comprennent "le recrutement de centaines de nouveaux combattants, la distribution d'armes, l'établissement de positions défensives et la réhabilitation des structures de commandement" endommagées lors des phases précédentes du conflit.

La chaîne Kan News rapportait hier qu'Israël avait identifié "une activité inhabituelle" à Gaza, potentiellement indicative de préparatifs d'attaque. Dans la nuit, une vaste opération aérienne a permis de repérer plus de 30 000 terroristes du Hamas et du Jihad islamique redéployés à travers le territoire palestinien. Selon les estimations israéliennes, bien que le Hamas ait perdu plus de 20 000 combattants depuis le début de la guerre, l'organisation poursuit activement ses efforts de recrutement et de restauration de ses capacités opérationnelles.

Cette information éclaire sous un nouvel angle la décision israélienne de lancer une offensive surprise contre Gaza mardi, mettant fin à près de deux mois de cessez-le-feu et ouvrant une nouvelle phase dans ce conflit.