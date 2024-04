Le Hamas aurait rejeté la proposition américaine pour un cessez-le-feu (Wall Street Journal)

Le Hamas a rejeté la proposition américaine de cessez-le-feu temporaire à Gaza et devrait présenter son propre plan pour mettre fin aux combats, selon une information du Wall Street Journal publiée ce mercredi.

Un rejet qui, s'il est avéré, illustre une nouvelle fois les dissensions entre les parties, mais qui montre aussi à quel point le Hamas est peu pressé de faire des concessions, alors que la seule pression exercée par les Etats-Unis sur Israël produit les effets qu'il recherche sur le terrain, à savoir le retrait des troupes de Tsahal, une augmentation de l'aide humanitaire et la possibilité que les résidents du nord de la bande de Gaza rentrent chez eux.

Pour justifier son refus, l'organisation terroriste a une nouvelle fois mis en avant le fait qu'elle réclamait un cessez-le-feu permanent, ainsi que le retrait total de Tsahal de la bande de Gaza.

Le plan américain présenté par le directeur de la CIA, William Burns, à de hauts responsables d'Israël, du Hamas, du Qatar et de l'Egypte au Caire la semaine dernière, prévoit un cessez-le-feu de six semaines à Gaza, durant lequel 40 otages - femmes, enfants, personnes âgées et blessés - seraient libérés contre 900 Palestiniens emprisonnés en Israël, dont une centaine ayant commis des actes terroristes. Le Hamas aurait néanmoins fait savoir qu'il ne disposait pas de 40 otages "encore en vie" parmi les femmes et les personnes âgées.

Mardi, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a fermement appelé le Hamas à accepter l'accord, affirmant que son obstination répétée à écarter les propositions de cessez-le-feu successives "prouvait le peu d'intérêt qu'il avait pour les Gazaouis".