Le Hamas cherche à retarder les négociations, estime le Shin Bet

Le service de sécurité du Shin Bet a indiqué, lors d'une audience de sécurité à huis clos vendredi, qu'il soupçonne le Hamas de chercher à gagner du temps dans les négociations pour la libération des otages, a rapporté la chaîne Kan publique 11. Le service réagissait à la réponse du Hamas à l'accord proposé, soulevant des divergences au sein du sommet de la défense israélienne. Tandis que certains y voient une base constructive pour avancer vers un accord, le Shin Bet perçoit cette démarche comme une tentative de retarder les pourparlers.

Le plan du Hamas, révélé par le journal libanais al-Akhbar, affilié au Hezbollah, se décompose en trois phases, débutant par un cessez-le-feu de 42 jours, qui évoluerait vers une trêve permanente. La première étape exige le retrait des forces israéliennes de certaines zones pour permettre le retour des déplacés et assurer la liberté de mouvement et le passage de l'aide. Le Hamas demande par ailleurs la libération de 50 de ses membres, dont 30 à perpétuité, pour chaque soldat israélien captif, suivie d'un cessez-le-feu permanent avant toute libération des soldats israéliens restants, et enfin une réhabilitation complète de Gaza.

En réponse aux propositions faites à Paris, le Hamas consent à libérer d'abord les enfants, les femmes, les personnes âgées et les malades, en échange de 700 à 1 000 prisonniers palestiniens. Reuters rapporte que cette libération inclurait également les femmes soldats israéliennes en échange de prisonniers palestiniens condamnés à perpétuité.

Ces négociations interviennent après que le Qatar a transmis une liste officielle de revendications du Hamas, reçues avec des avis partagés. Une source a qualifié ces demandes de "raisonnables" et de "progrès positifs", tandis que le bureau du Premier ministre israélien les considère comme "déraisonnables". Le dossier devrait être examiné lors de prochaines discussions par le Cabinet de Guerre et le Cabinet politique et de sécurité d'Israël.