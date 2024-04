Le Hamas déclare que la proposition israélienne "ne répond à aucune de ses exigences" mais accepte de "l’examiner"

Le Hamas a publié une déclaration officielle dans la nuit de lundi à mardi affirmant que la proposition d’accord israélienne reçue des médiateurs qataris et égyptiens "ne répond à aucune de ses exigences". Le groupe terroriste a néanmoins ajouté qu’il allait "l’examiner".

AP / Khalil Hamra 2019 ©

"Lors du dernier cycle de négociations au Caire, nous avons reçu la position israélienne de la part des médiateurs égyptien et qatari. Bien que nous souhaitions parvenir à un accord qui mette fin à l'agression, la position israélienne reste intransigeante et ne répond pas à nos demandes", indique le communiqué. "Malgré la position israélienne, la direction du Hamas discutera de la proposition de manière responsable et, une fois qu'elle aura terminé, informera les médiateurs de sa réponse", a ajouté la déclaration du Hamas.

Lundi, un responsable du Hamas déclarait à l’agence de presse Reuters que le groupe terroriste allait rejeté la proposition de cessez-le-feu formulée lors des pourparlers du Caire. Mais un autre haut responsable du Hamas a déclaré à la chaîne saoudienne Asharq News que l'organisation terroriste examinait une nouvelle proposition et s'engageait à y répondre dans les 48 heures.

Miriam Alster/FLASH90

Selon les informations rapportés par le journal qatari Al Araby Al Jadeed, le Hamas libérerait 40 otages en échange d'un cessez-le-feu temporaire de six semaines et le nombre de Gazaouis autorisés à retourner dans le nord de la bande de Gaza passerait de 2 000 à 6 000. La proposition inclut également l’entrée quotidienne d’environ 500 camions d'aide humanitaire dans toute la bande de Gaza. Dans le monde arabe, on estime que les médiateurs exercent une forte pression pour parvenir à un cessez-le-feu dès l'Aïd al-Fitr, qui aura lieu mercredi.