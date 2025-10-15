"Soit le Hamas désarme, soit nous le désarmerons nous-même par la violence", déclare Donald Trump

Le président américain Donald Trump a affirmé mardi que le Hamas s’était engagé à déposer les armes dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu en vigueur à Gaza. À défaut, a-t-il averti, le groupe terroriste serait désarmé « rapidement et peut-être violemment ».

S’exprimant depuis la Maison Blanche, Trump a rapporté que le Hamas, par l’intermédiaire de négociateurs, aurait accepté de se désarmer. « Ils désarmeront, ou nous les désarmerons », a-t-il déclaré. Il a précisé que ce message avait été transmis par ses envoyés, Steve Witkoff et Jared Kushner, lors d'une rencontre avec un haut responsable du Hamas à Charm el-Cheikh.

Le cessez-le-feu négocié par les États-Unis est entré en vigueur vendredi. Lundi, le Hamas a libéré 20 otages vivants. Toutefois, seuls sept corps sur les 28 promis ont été restitués à ce jour, l'une des dépouilles transférées par le Hamas à Isral n'était pas celle d'un otage. Trump a dénoncé un non-respect des engagements : « Les morts ne sont pas rendus, comme promis », a-t-il écrit sur Truth Social.

Trump a également confirmé le lancement de la « deuxième phase » de son plan, axée sur la reconstruction de Gaza et la création d’un gouvernement de transition supervisé par un Conseil de paix international, qu’il présiderait lui-même.

Par ailleurs, il a minimisé les exécutions publiques menées par le Hamas depuis le cessez-le-feu, visant des Palestiniens accusés de collaboration avec Israël. « Ils ont éliminé quelques gangs très dangereux... ça ne m'a pas dérangé », a-t-il déclaré, comparant ces actes à des mesures de répression dans d'autres pays.

Le Hamas, qui contrôle toujours Gaza, n’a pas officiellement accepté la phase 2 du plan américain. Il demande de nouvelles négociations concernant le désarmement.