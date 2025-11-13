Le Hamas détiendrait des informations sur les quatre dernières dépouilles d'otages encore retenues à Gaza

Selon des sources citées mercredi soir par la chaîne publique israélienne Kan, le Hamas disposerait d’informations précises concernant les dépouilles des quatre derniers otages israéliens qui se trouvent encore dans la bande de Gaza. Ces sources affirment également que le mouvement terroriste détient des renseignements sur les restes d’otages retenus par le Jihad islamique palestinien.

Les quatre victimes identifiées sont Meny Godard, le sergent-major Ran Gvili, Dror Or et le ressortissant thaïlandais Sudthisak Rinthalak. Les sources citées par Kan estiment qu’Israël doit "intensifier la pression sur le Hamas" pour obtenir la restitution des dépouilles, sans faire de concessions.

D’après le quotidien saoudien basé à Londres, Asharq al-Awsat, les corps serait détenus par différentes factions : l’un par le Jihad islamique et un autre par les Brigades Ezzedine al-Qassam, la branche armée du Hamas. Les deux autres dépouilles se trouveraient, selon ces mêmes sources palestiniennes, dans des zones proches de la "ligne jaune", sous contrôle israélien, à l’est de Gaza.

Ces sources avancent que les restes "pourraient être retrouvés si les opérations de recherche étaient intensifiées et menées sans restrictions israéliennes". Elles évoquent toutefois "d’importantes difficultés logistiques et sécuritaires" qui entravent la localisation des dépouilles et préviennent que les recherches "pourraient encore durer longtemps".