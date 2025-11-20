Le Hamas détourne des fonds d’une ONG pour financer sa branche armée, révèle Tsahal

L’armée israélienne a publié des documents internes émis par le Hamas, révélant que le mouvement terroriste a utilisé les fonds de l’ONG "Qawafel Al-Kheir" à des fins militaires dans la bande de Gaza. Selon ces documents datant de 2023 et émanant du département chargé des relations avec les associations caritatives au sein de l’aile militaire du Hamas, l’organisation aurait tenu des réunions avec plusieurs associations, dont "Qawafel Al-Kheir".

https://x.com/i/web/status/1991415756362248650 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le rapport du Hamas indique que l’ONG humanitaire a financé la mise en place d’un centre d’entraînement pour les membres de sa branche armée et la distribution de milliers de colis alimentaires destinés à ces membres. Une autre note mentionne que le Hamas a sollicité le soutien économique de l’ONG pour l’un de ses membres.

Ces révélations illustrent, affirme Tsahal, un phénomène plus large consistant à détourner des fonds destinés à l’aide humanitaire pour soutenir des activités terroristes. Le Hamas, qui prétend soutenir la population civile de Gaza, utiliserait ainsi l’argent destiné à améliorer les conditions de vie des habitants pour financer ses membres et ses opérations terroristes.

L’armée israélienne souligne que ces documents permettent de mieux comprendre le mécanisme de financement des activités militaires du mouvement terroriste et mettent en lumière les risques liés à l’exploitation de fonds humanitaires par des organisations terroristes.