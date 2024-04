Le Hamas dit ne pas avoir de "problème majeur" quant à la proposition égyptienne de trêve

Une rencontre tripartite entre l'Égypte, le Qatar et une délégation du Hamas, menée par Khalil al-Hayya, haut responsable politique du mouvement pour Gaza, doit se tenir au Caire. L'objectif : discuter d'une proposition de cessez-le-feu élaborée par l'Égypte et amendée par Israël, près de sept mois après le début du conflit.

Selon un dirigeant du Hamas qui s'est confié à l'AFP, "l'atmosphère est positive, à moins qu'Israël ne pose de nouveaux obstacles". Il a ajouté qu'"aucun problème majeur n'est soulevé dans les remarques et demandes que le Hamas soumettra concernant le contenu de l'offre".

Si les détails de la proposition israélienne restent confidentiels, le site Axios, citant des responsables israéliens, affirme qu'elle inclut la volonté de discuter de "l'établissement d'une accalmie durable" à Gaza. Une hypothèse jusqu'ici rejetée par Israël, malgré l'insistance du Hamas pour un cessez-le-feu permanent.

Égypte, Qatar et États-Unis tentent de convaincre les belligérants de déposer les armes, sans succès pour l'instant, malgré une trêve d'une semaine fin novembre ayant permis un échange de prisonniers.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken, attendu cette semaine en Israël et en Jordanie, fait escale lundi en Arabie saoudite où se tient une réunion spéciale du Forum économique mondial sur le conflit.

Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a déclaré samedi qu'en cas d'accord de trêve, l'opération prévue à Rafah serait suspendue. Lors d'un entretien téléphonique dimanche, les présidents américain et israélien ont évoqué une intensification de l'aide humanitaire à Gaza, notamment via l'ouverture cette semaine de nouveaux points de passage au nord de l'enclave. Joe Biden a souligné "la nécessité de progrès durables et accrus en totale coordination avec les organisations humanitaires". Depuis le 7 octobre, l'armée israélienne fait état de l'entrée de 25 000 camions d'aide à Gaza, tandis que l'Ocha (ONU) avance le chiffre de 23 000.