"Le sujet dépasse le seul sort des otages, il est question de la pérennité d’un État, d’une démocratie"

L’idéologie de l’islam radical est-elle selon vous celle qui est à l’origine des massacres du 7 octobre dans le sud d’Israël ?

Mohamed Sifaoui: Il n’y a pas d’islamisme radical. Il y a l’islamisme tout court, contre lequel je me suis toujours élevé.

Même si, par ignorance et par racisme, les milieux d’extrême droite soutiennent à tort que l’islam et l’islamisme c’est la même chose, il faut distinguer ce qui relève de la spiritualité et de la chose religieuse, en l’occurrence l’islam, et ce qui relève de l’idéologie et du militantisme politique, l’islamisme, que l’on appelle aussi l’islam politique. L’islamisme est par définition radical et extrémiste donc inutile de lui adjoindre un adjectif. Pour répondre à votre question, oui bien sûr que l’islamisme est le substrat idéologique qui a alimenté les attentats du 7 octobre. Certains essayent de distinguer ces actions de ce que perpétrait Daesh il y a quelques années. En vérité, ce sont les mêmes actions, elles sont seulement dictées par des agendas différents et des stratégies particulières.

Ceux qui me connaissent ont pensé que mon discours allait évoluer, parce que cette fois les victimes étaient pour la plupart juives et israéliennes. Mais l’islamisme qui a agi le 7 octobre est le même que celui que je dénonce depuis trois décennies. Il perpétue l’idéologie qui sévit en Afghanistan, en Lybie, en Afrique, au Pakistan, il perpétue la révolution iranienne et ses proxys, le Hamas et le Hezbollah ne sont que des sous-groupes de cette idéologie, avec parfois des agendas et des priorités différentes. Mais le substrat idéologique est le même. Ben Laden, Sinwar, les groupes terroristes en Afrique se revendiquent de la même lecture djihadiste, souvent des mêmes idéologues.

Mais le Hamas avance aujourd’hui un conflit territorial ?

Mohamed Sifaoui : Je vous invite à écouter le discours de Mohammed Dheif du 7 octobre au matin… J’ai tout de suite parlé de Daeshisation du Hamas. Benjamin Netanyahou, à l’égard duquel je suis très critique, depuis de longues années, a lui aussi très vite assimilé le Hamas à Daesh à juste titre. Sur ce point il a raison. Le groupe terroriste n’a d’ailleurs fait aucune distinction entre les personnes massacrées dans le sud d’Israël. Des Arabes, des Juifs, des Chrétiens ont été tués sans distinction. Prendre des otages là encore sans distinguer selon la nationalité, la religion ou l’âge ne colle pas avec leur discours de "résistance". Il y a, nous le savons, des différences de stratégie entre les chefs militaires et politiques du Hamas, et certains, pour des raisons tactiques, n’ont pas approuvé les massacres du 7 octobre. Mais tous sont sans aucun doute frères musulmans et islamistes.

Benjamin Netanyahou est aujourd’hui sous le feu des critiques internationales pour la manière dont il gère la guerre à Gaza. 133 otages sont toujours aux mains du Hamas, six mois après le 7 octobre…

Mohamed Sifaoui : Malgré les critiques que je formule à l’égard du gouvernement israélien, la seule question qui se pose est celle d’une destruction totale du Hamas. Et il faut aller les déterrer jusqu’au dernier. Je souhaiterais que les otages sortent et que tous rejoignent leurs proches, sains et saufs, malheureusement, le sujet dépasse le seul sort des otages, il est question de la pérennité d’un État, d’une démocratie. La raison d’État doit l’emporter sans aucun doute sur l’émotion légitime. Le gouvernement israélien gère une situation très complexe parce qu’il doit sauver simultanément l’État sur le long terme et les otages ainsi que la sécurité des Israéliens sur le court terme. Cette affaire ne doit pas se gérer avec l’émotion mais avec la raison. Un message clair doit être envoyé à toutes les organisations terroristes, le Hamas doit être détruit militairement et et politiquement pour montrer que le terrorisme et la barbarie ne peuvent avoir aucune issue quelle que soit la cause défendue. Il faut annihiler complètement la capacité de nuisance du Hamas et des autres organisations terroristes comme le Jihad islamique.

Mais l’image d’Israël aujourd’hui dans le monde est déplorable…

Mohamed Sifaoui : En termes d’image, Israël ne peut pas s’en sortir. La bataille de l’image est perdue depuis longtemps. Netanyahu a une grande part de responsabilité et je suis convaincu qu’à l’issue de cette guerre les Israéliens sauront lui envoyer démocratiquement le message qu’il doit recevoir.

Aujourd’hui, il y a des urgences : Israël est attaqué bien sûr par des antisémites, mais pas que… Tant pis. Je pense que les Israéliens gagneraient à revoir totalement leur stratégie à l’issue de cette guerre. Ils doivent répondre franchement à certaines questions : que veulent-ils vraiment au-delà des déclarations de circonstances et des postures ? Quelles sont leurs frontières ? Ils doivent faire aussi une introspection, comprendre leurs erreurs et essayer de changer de paradigme sans rien lâcher sur le fond : en l’occurrence la pérennité de l’État d’Israël et son aspiration légitime à vivre en paix et en sécurité. Il existe des politiques – au-delà du tout sécuritaire – qui affaiblissent le terrorisme et d’autres qui le nourrissent. Jusque-là, les politiques qui ont été menées ont eu tendance à alimenter le Hamas et non pas à l’affaiblir. Ceux qui pensaient que les discours messianiques, que le racisme et la haine puisés dans un propos ultranationaliste peuvent vaincre l’islamisme ont eu une réponse le 7 octobre. Il faut que les Israéliens soient fidèles au projet démocratique et, je dirais, à l’esprit initial du sionisme. Faute de quoi, Israël perdrait son âme et ferait le jeu de ses ennemis.

Le gouvernement doit d’abord éteindre le feu. C’est l’urgence. Il ne sert à rien de redorer pour l’instant son image, c’est peine perdue. La détestation d’Israël s’étend, elle devient même à la mode. Il suffit de regarder le narratif médiatique. Le camp d’en face manipule l’opinion de manière intelligente et permanente ; Il m’arrive de regarder Al Jazeera. Si j’avais 18 ans et j’étais manipulable et fragile, que je passais mes journées devant cette chaine d’incitation à la haine, je n’aurais qu’une envie : tuer des Juifs. Il faut donc agir contre Al-Jazeera (en arabe) et il y a urgence. Son traitement médiatique partial, qui va au-delà de la simple propagande, explique en grande partie la haine que l’on constate dans les sociétés arabophones.