Le Hamas en difficulté financière, incapable de payer ses terroristes à Gaza

Le Hamas fait face à une crise financière majeure qui l'empêche désormais de verser les salaires de ses membres, selon un rapport du Wall Street Journal. L'organisation terroriste se retrouve pratiquement sans ressources après une série d'éliminations ciblées et l'arrêt de l'aide humanitaire que le groupe avait l'habitude de détourner et de revendre avec profit aux habitants de Gaza. "C'est une crise majeure pour le Hamas. Ils dépendaient principalement de l'aide revendue sur les marchés noirs contre des espèces", explique Momen al-Natour, avocat palestinien du centre de Gaza, cité par le journal américain.

D'après des sources du renseignement, les paiements ont cessé pour de nombreux employés du gouvernement, et même les hauts responsables du Hamas ont commencé à ne recevoir que la moitié de leur salaire dès la mi-Ramadan. Le salaire moyen des militants du Hamas s'élevait à 200-300 dollars mensuels. Avant la guerre, le Hamas recevait des transferts mensuels de 15 millions de dollars du Qatar, qui collectait également des fonds en Afrique occidentale, en Asie du Sud et même en Grande-Bretagne, constituant une réserve d'environ 500 millions de dollars pour l'organisation. Selon des sources arabes et occidentales, la majeure partie de cet argent se trouve maintenant en Turquie.

Eyal Ofer, chercheur spécialiste de l'économie gazaouie, estime qu'il reste environ 3 milliards de dollars en espèces à Gaza, mais précise que "même s'ils disposent de grandes quantités, leur capacité à les distribuer est très limitée". Les méthodes habituelles du Hamas pour effectuer les paiements – via des messagers ou des points dédiés dans la bande de Gaza – "attireraient l'attention pendant les combats".

L'élimination ciblée d'agents financiers clés, comme Said Ahmed al-Abd al-Hadri, changeur central du Hamas, a également contribué à cette crise financière. Cette situation de pénurie "signale un dysfonctionnement organisationnel profond" au sein du groupe, qui peine maintenant à recruter de nouveaux "combattants" sans pouvoir leur offrir de rémunération.