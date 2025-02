Le Hamas, en état d'alerte, conseille à ses membres de cesser d'utiliser les téléphones portables

Les services de sécurité des Brigades Al-Qassam, l'aile militaire du Hamas, ont donné comme directive à leurs membres de cesser d'utiliser leurs téléphones portables, après que la plupart d'entre eux aient recommencé à les utiliser lorsque le cessez-le-feu est entré en vigueur, a rapporté mardi le journal saoudien Asharq Al-Awsat, citant des sources au sein de l'organisation terroriste.

A l'origine, la directive demandait aux membres du Hamas de cesser d'utiliser les téléphones portables à la fin de la première phase du cessez-le-feu, mais en raison des récents développements, l'organisation a avancé cette directive par crainte d'une "trahison sioniste". Cette directive découle, comme le rapporte le journal, de la crainte d'assassinats ciblés que l'armée israélienne pourrait tenter d'effectuer parmi les membres de l'organisation. Cette décision fait suite à celle prise hier par le Hamas concernant l'arrêt de la libération des otages.

IDF

Le Hamas tente désormais de surveiller les mouvements des forces de Tsahal dans la bande de Gaza. C'est pourquoi le mouvement terroriste a déployé des "rapporteurs" afin d'être prêts à tout scénario, y compris celui de pouvoir repousser l'entrée des forces israéliennes dans les villes de la bande de Gaza.

Parallèlement, le Hamas a réagi mardi pour la première fois au plan de Trump concernant le transfert des Palestiniens de la bande de Gaza, affirmant que "c'est un plan raciste qui appelle au nettoyage ethnique". Selon le groupe terroriste, le plan de transfert des Gazaouis n'aboutira pas et se heurtera à une "résistance palestinienne, arabe et islamique". "Nous restons attachés à l'accord de cessez-le-feu signé avec Israël et les médiateurs. Israël est la partie qui ne respecte pas ses promesses et qui est responsable de toutes les complications et de tous les retards", a prétendu le Hamas.

L'armée israélienne a annoncé plus tôt dans la journée que "conformément à l'évaluation de la situation et à la décision d'accroître la vigilance et la préparation dans le secteur du commandement sud, une décision a été prise de renforcer davantage les forces, y compris la mobilisation de réservistes afin de se préparer à divers scénarios".