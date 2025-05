"Le Hamas en savait plus sur Tsahal que lui" : le calvaire d'Edan Alexander à Gaza

Dans un entretien accordé au New York Times, Adi Alexander a révélé de nouveaux détails sur la captivité de son fils Idan, retenu pendant 584 jours dans les tunnels du Hamas à Gaza. "Edan a été menotté, battu et interrogé, mais ces interrogatoires étaient sans intérêt", a-t-il expliqué. "Il n'était soldat que depuis 10 mois au moment de son enlèvement, il n'y avait rien à lui faire avouer. Ses ravisseurs connaissaient les dispositifs de Tsahal bien mieux que lui."

Le père de l'ex-otage a décrit les conditions de détention difficiles : "À un moment donné, un tunnel s'est effondré autour de lui et a blessé son épaule." Concernant son état physique, il a précisé : "Il est très maigre. Il se nourrissait principalement de pita, riz, haricots et café noir. Sa peau a pâli par manque de lumière solaire et s'est couverte de plaies rouges. Tout son corps est marqué par des piqûres de punaises. Sa peau est dans un état terrible."

Durant les premiers jours de captivité, Idan avait la tête recouverte d'un sac. Comme sa famille l'avait déjà indiqué, il a raconté sa terreur face aux "bruits de guerre". "Les bombardements des avions de l'armée de l'air faisaient trembler les tunnels. C'était comme un tremblement de terre", a confié Idan à ses parents.

"Les tunnels étaient exigus au début. Au fur et à mesure que d'autres otages retenus près de lui étaient libérés ou mouraient, Idan disposait de plus d'espace", a expliqué son père. Après l'investiture de Trump, Idan a reçu une meilleure nourriture et a été transféré dans un autre tunnel avec accès à une télévision et une douche. "Peu après l'annonce du cessez-le-feu mi-janvier, Idan a même reçu de la viande", a ajouté Adi. Malgré cette épreuve, Adi Alexander affirme que son fils n'a pas changé fondamentalement : "C'était un garçon drôle quand il s'est engagé dans l'armée, et il est toujours drôle. Je ne pense pas qu'il soit une personne différente. Il est juste fatigué."