"Le Hamas est battu et brisé, il rendra tous les otages", assure le porte-parole de Tsahal à i24NEWS

"Les forces de Tsahal se sont positionnées sur la ligne jaune, nous nous préparons tous à accueillir ceux qui reviennent", a déclaré vendredi le porte-parole de Tsahal, le général Effie Defrin, lors d'une conférence de presse. "Ce sont des moments de vigilance accrue, les soldats de Tsahal agiront pour éliminer toute menace pesant sur leur sécurité, aucun risque ne sera pris", a-t-il précisé. Interrogé par i24NEWS, il a répondu : "Le Hamas est battu et brisé partout où nous sommes intervenus, nous nous attendons à ce qu'il rende tous les otages".

Il a également tenu à souligner que Tsahal agira pour protéger les citoyens israéliens en général et les habitants du Néguev en particulier, après avoir échoué à défendre les civils le 7 octobre. "Nous n'étions pas là dans leur heure la plus difficile, depuis lors nous n'avons cessé un seul instant et nous continuerons toujours à nous dresser fermement entre eux et l'ennemi". Concernant les familles d'otages, il a affirmé que les membres de Tsahal se tenaient à leurs côtés en contact étroit et les accompagnaient.

Les réalisations de l'opération militaire

"Nous avons mené l'opération militaire avec responsabilité, méthode et surtout détermination, animés par l'amour de notre peuple et de notre pays qu'éprouvent nos combattants", a-t-il déclaré. Selon lui, l'opération a permis d'obtenir des résultats, dont le retour des otages. Defrin a tenu à remercier et encourager les soldats de Tsahal, y compris les réservistes, qui ont œuvré tout au long de la guerre pour la patrie.

Le porte-parole de Tsahal a partagé la douleur de la famille du sergent-chef de réserve Michael Mordechai Nahmani, 26 ans, originaire de Dimona, soldat de l'unité technologique et de maintenance du bataillon du génie de combat 614, dont le décès au combat dans le nord de la bande de Gaza a été annoncé ce matin. Il a également évoqué les 914 soldats de Tsahal tombés depuis le début de la guerre, les centaines de civils et de membres des forces de sécurité tués, ainsi que les familles endeuillées.

"Nous nous souvenons des 20 000 blessés de guerre, dans leur corps et leur âme, qui ont été blessés en défendant l'État et qui ont perdu des camarades en chemin. Nous serons là pour vous, pour vous soutenir et vous aider de toutes les manières possibles", a-t-il ajouté.

Defrin a tenu à rappeler que tous ces sacrifices n'ont pas été vains mais réalisés pour la mission sacrée du retour des otages. Il a ensuite rappelé les propos du chef d'état-major selon lesquels la guerre n'est pas encore terminée et de nombreux défis restent à venir.