"Le Hamas est responsable de la guerre de Gaza, n'importe quel pays agirait comme Israël" (Robert F. Kennedy)

Dans une interview accordée à Reuters, Robert F. Kennedy Jr, candidat indépendant à la présidence américaine, a exprimé son soutien sans faille à Israël, le qualifiant de "nation morale" qui réagit légitimement aux provocations du Hamas en menant des attaques sur Gaza. Il a également remis en question la nécessité d'un cessez-le-feu de six semaines, pourtant soutenu par le président Joe Biden.

Interrogé sur son soutien à un cessez-le-feu temporaire à Gaza, Kennedy a déclaré : "Je ne sais même pas ce que cela signifie en ce moment". Selon lui, le cessez-le-feu précédent" a été utilisé par le Hamas pour se réarmer, reconstruire et lancer une nouvelle attaque surprise".

Kennedy, âgé de 70 ans, a affirmé que le Hamas était responsable de la destruction de Gaza, pour avoir refusé une solution à deux États et tiré des milliers de missiles sur des villes israéliennes comme Tel-Aviv. "Toute autre nation adjacente à une nation voisine qui la bombarderait avec des roquettes, enverrait des commandos pour assassiner ses citoyens. Elle s'engagerait à tuer chaque habitant de ce territoire et à raser celui-ci par des bombardements aériens", a-t-il déclaré. "Mais Israël est une nation morale. Donc elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a construit un dôme de fer pour se protéger afin de ne pas avoir à entrer à Gaza."

Parmi les mesures du programme de campagne du candidat de droite on trouve la facilitation de l'accession à la propriété, la lutte contre les subventions aux entreprises et la fermeture de la frontière sud aux immigrants entrant illégalement aux États-Unis. S'il a pris ses distances avec Trump, Robert Kennedy a salué une récente décision de la Cour suprême permettant à l'ancien président de se maintenir dans la course présidentielle de 2024.