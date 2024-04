"Je suis stupéfait de constater le silence assourdissant du monde lorsqu'il s'agit du Hamas", fustige Antony Blinken

Alors qu'il s'exprimait en conférence de presse à Washington, le secrétaire d'Etat américain s'en est longuement pris au Hamas, lui reprochant son obstination à refuser les propositions de cessez-le-feu successives. "L'obstination du Hamas à refuser les propositions de cessez-le-feu montre le peu d'intérêt qu'il a pour les Gazaouis", a fustigé Antony Blinken, appelant l'organisation terroriste à accepter la dernière proposition faite par les Etats-Unis.

"Les États-Unis ont fait au Hamas une offre très sérieuse qu'il se doit d'accepter. Le Hamas peut immédiatement aller de l’avant et obtenir un cessez-le-feu qui aidera les habitants de Gaza et ramènera également les personnes enlevées chez elles", a déclaré le chef de la diplomatie américaine.

Antony Blinken a poursuivi en faisant part de son indignation à propos du "deux poids deux mesures" des gouvernements et des opinions publiques face à Israël et au Hamas. "Une grande partie de l’indignation et de la colère sont dirigées contre Israël à cause du sort des civils palestiniens à Gaza, mais une partie de cette colère devrait également être dirigée contre le Hamas. Je suis stupéfait de conster le silence assourdissant du monde lorsqu'il s'agit du Hamas. Nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd'hui si le Hamas n'avait pas choisi de s'engager le 7 octobre dans l'un des actes de terrorisme les plus horribles jamais commis, et s'il n'avait pas refusé pendant tant de mois de cesser de se cacher derrière des civils, de rendre les armes, et de libérer les otages", a-t-il pointé.