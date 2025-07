"Le Hamas est une organisation morte, il faut maintenant libérer les otages", déclare le chef d'état-major de Tsahal

Articles recommandés -

Le chef d'état-major de Tsahal, Eyal Zamir, a provoqué un vif débat au sein du cabinet de sécurité en déclarant que "le Hamas est une organisation morte" et en réclamant la libération immédiate des otages. Ses propos, tenus lors d'une réunion tendue lundi, et rapportés par la chaîne israélienne N12 mercredi, reflètent les divisions croissantes entre l'establishment militaire et une partie du gouvernement sur la conduite de la guerre à Gaza.

Des échanges houleux au cabinet

L'atmosphère s'est électrisée lorsque Zamir a interpellé les ministres : "Vous devez nous donner une directive. Nous avons conquis 75% du territoire. Vous ne dites pas ce que vous voulez. Vous connaissez les options." Cette sortie a provoqué la colère du ministre des Finances, Betsalel Smotrich, qui a rétorqué : "Vous ne bougez pas. Vous aviez dit que vous feriez quelque chose de complètement différent."

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, s'est montré encore plus virulent, évoquant un "plan d'émigration" pour les Palestiniens de Gaza et suggérant d'aller "dans les capitales européennes" pour leur "trouver un meilleur endroit".

L'analyse militaire tranche avec la ligne politique

Face à ces interventions, le chef d'état-major a dressé un constat sans appel : "Le Hamas est une organisation morte. Nous avons vu que lors de l'opération contre l'Iran, ils n'ont rien fait, ils ont tiré une seule roquette. Les otages sont actuellement la chose la plus importante."

Zamir a présenté plusieurs options stratégiques au gouvernement : conquête totale de la bande avec administration militaire, poursuite du siège, ou accord pour la libération des otages. Il a toutefois mis en garde contre les risques d'une occupation complète, évoquant "la mise en danger de la vie des otages" et des "problèmes juridiques internationaux".

Pression américaine et échéances diplomatiques

Ces tensions internes surviennent alors que l'administration Trump intensifie sa pression sur Israël. Le président américain a réitéré mardi sa détermination : "Je serai très direct, extrêmement ferme avec Netanyahou sur Gaza. Mais lui aussi est dans cette optique. Il veut terminer cette guerre."

L'opération "Chars de Gédéon" toucherait à sa fin selon l'état-major, Tsahal contrôlant désormais la majeure partie du territoire gazaoui. Reste à savoir si cette évaluation militaire l'emportera sur les considérations politiques dans les choix stratégiques à venir.