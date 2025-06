Le Hamas évoque des “signaux positifs” sur un étalement des libérations d’otages

Articles recommandés -

Des responsables du Hamas affirment avoir reçu des “messages positifs” de la part des médiateurs, dans le cadre des discussions sur un cessez-le-feu à Gaza. Ces garanties porteraient sur l’étalement des libérations d’otages israéliens sur une période de 60 jours, afin d’assurer le respect de l’accord par l’État hébreu. Interrogés par le quotidien saoudien Al-Sharq Al-Awsat, des cadres du Hamas à Gaza et à l’étranger confirment que les pourparlers se poursuivent, malgré le contexte de guerre entre Israël et l’Iran. Le rythme des discussions varie selon les interlocuteurs, certains médiateurs donnant la priorité à des dossiers jugés plus urgents.

Selon ces sources, aucune percée majeure n’a encore été réalisée, mais les échanges “progressent” sous l’effet de signaux encourageants. Le Hamas insiste notamment pour obtenir des garanties que le cessez-le-feu sera maintenu pendant les 60 jours du plan dit “Witkoff”. Lors du précédent accord-cadre, dix otages vivants devaient être libérés en une semaine. Le Hamas avait alors dénoncé l’absence de garanties empêchant Israël de reprendre les hostilités dès le huitième jour.

Les sources estiment qu’une “percée sérieuse” reste possible dans les jours à venir, mais tout dépendrait de l’attitude israélienne. L’organisation affirme chercher des garanties solides pour engager des négociations en vue d’un accord global menant à la fin de la guerre – une orientation à laquelle le gouvernement israélien continue de s’opposer publiquement.