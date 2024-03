Le Hamas exécute le chef d'un clan gazaoui accusé de collaborer avec Israël

Le Hamas a exécuté le mukhtar du clan Doghmush, basé dans le nord de la bande de Gaza, après l'avoir accusé d'avoir collaboré avec Israël pour distribuer de l'aide humanitaire dans la région. L'exécution s'est déroulée au tribunal du Hamas.

Le clan Doghmush, lourdement armé, était en désaccord avec l'organisation terroriste et était considéré par Tsahal comme l'un des clans pouvant potentiellement superviser la distribution de l'aide humanitaire à Gaza, afin d'empêcher le Hamas de la réquisitionner.

Ce clan puissant contrôle le nord de la bande de Gaza grâce à ses bandes armées et a souvent été impliqué dans des affrontements violents et meurtriers avec les forces de sécurité du Hamas. Ses membres avaient notamment participé à l'enlèvement de Gilad Shalit en 2008. Malgré sa puissance et son arsenal, le clan Doghmush n'a pas pu empêcher l'exécution de son chef.