Le Hamas exécute publiquement un habitant de Gaza

L'armée israélienne a publié dimanche des images de la bande de Gaza montrant un habitant abattu de manière brutale en public par ce qui est présenté comme un militant du Hamas. Le Coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires, le général Rasan Alian, a diffusé ce document via les canaux de communication militaires. Selon le communiqué officiel, cette exécution brutale s'est déroulée le week-end dernier sur une place de la ville de Gaza, devant des témoins. Les autorités militaires israéliennes qualifient ces images de "documentation exceptionnelle" illustrant les méthodes du mouvement islamiste contre sa propre population.

https://x.com/i/web/status/1931644008826073291 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le général Alian s'est directement adressé aux habitants de Gaza dans une déclaration : "Le Hamas, les terroristes et les criminels vous tuent et ne se soucient pas de vos vies. Il n'y a pas de différence entre un dictateur qui tue en silence et un terroriste qui massacre ouvertement - tous deux sont vos ennemis et les ennemis de la vie." Le responsable militaire présente cet acte comme "une tentative désespérée, supplémentaire et ratée de semer la peur dans le public afin de préserver le règne, le pouvoir et la gouvernance du Hamas, tout en piétinant et exploitant cyniquement les résidents de Gaza pour la survie du régime terroriste du Hamas et la préservation de son règne."

Articles recommandés -

Cette diffusion intervient alors que Tsahal intensifie ses opérations dans les principaux foyers de la bande de Gaza, notamment à Jabaliya et Khan Younès. Les forces militaires continuent d'atteindre des zones où elles n'étaient pas encore présentes, l'état-major affirmant percevoir une pression croissante sur le Hamas.