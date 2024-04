Le Hamas exige des "clarifications" sur la proposition d'accord avec Israël

Une délégation du Hamas devrait arriver ce lundi au Caire pour discuter d'un accord comprenant la libération d'otages et un cessez-le-feu avec Israël. Selon une source égyptienne, il y a une "ouverture israélienne" pour discuter d'un cessez-le-feu total dans le cadre d'un plan en deux étapes. La première étape comprendrait un accord humanitaire avec la libération d'environ 33 otages en échange d'un cessez-le-feu temporaire et de la libération de terroristes de prison israélienne. La deuxième étape porterait sur la fin de la guerre et la libération de tous les autres otages.

Cependant, le Hamas demande des éclaircissements sur certaines expressions utilisées par Israël dans sa réponse, qui expriment des "intentions" mais pas un engagement clair. Une source du Hamas a déclaré qu'il n'y avait "pas de problèmes substantiels" dans la proposition, mais que l'organisation ne céderait à aucune pression américaine. En Israël, malgré les menaces de certains ministres de démanteler le gouvernement en cas d'accord, une source politique a affirmé que les préparatifs pour une opération à Rafah se poursuivaient. Israël utilise cette menace comme levier de pression sur le Hamas.

Pendant ce temps, le secrétaire d'État américain Antony Blinken est arrivé en Arabie saoudite pour tenter de faire avancer l'accord de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite, bien que cela obligerait Israël à accepter des compromis concernant un État palestinien. Blinken discutera également avec des ministres des Affaires étrangères des pays du Golfe et d'Europe des plans de reconstruction de Gaza après la guerre.

Selon Reuters, un groupe de pays européens, dont la Norvège, prévoit de reconnaître un État palestinien parallèlement à la présentation à l'ONU d'un plan de paix soutenu par les Arabes. Le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a déclaré que des progrès avaient été réalisés dans les pourparlers sur un accord d'échange de prisonniers, mais a appelé à rester "prudent". Selon lui, "la situation à Gaza est catastrophique, un cessez-le-feu doit être atteint".