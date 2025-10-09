Le Hamas exige la libération de figures majeures du terrorisme, Israël refuse catégoriquement

Alors que les négociations sur l’accord d’échange d’otages et de prisonniers touchent à leur terme, le Hamas a présenté une liste de détenus palestiniens qu’il souhaite voir libérés par Israël, une liste qui comprend plusieurs figures majeures du terrorisme palestinien, selon des sources israéliennes citées jeudi.

Parmi les noms exigés figurent Marwan Barghouti, fondateur des Brigades des martyrs d’Al-Aqsa et personnalité influente du Fatah, ainsi qu’Ahmad Saadat, chef du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), condamné pour son rôle dans l’assassinat du ministre israélien Rehavam Zeevi en 2001. Le Hamas réclame également la libération de Hassan Salameh, cerveau de plusieurs attentats-suicides meurtriers en Israël, Ibrahim Hamad, responsable d’un vaste réseau terroriste, ainsi que Abdullah Barghouti et Abbas al-Saeed, deux hauts cadres du Hamas originaires de Ramallah et de Tulkarem, impliqués dans l’organisation d’attaques kamikazes au début des années 2000.

Israël a refusé catégoriquement d’inclure ces six figures du terrorisme dans l’accord, affirmant qu’ils ne seront en aucun cas libérés. Plusieurs d’entre eux purgent de multiples peines de réclusion à perpétuité pour leur responsabilité directe dans des attentats ayant causé des dizaines de morts civils israéliens.

Le mouvement terroriste exige également la libération de membres de l’unité d’élite "Nukhba", ayant pris part à l’attaque du 7 octobre, ainsi que la restitution des corps des dirigeants du Hamas Yahya et Mohammed Sinwar, éliminés par Israël ces derniers mois. Là encore, les autorités israéliennes ont confirmé que ces demandes étaient "inacceptables" et que les membres de la Nukhba figuraient sur une liste noire exclue de tout échange.

Le cabinet du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, a précisé de son côté que le cessez-le-feu à Gaza n’entrera en vigueur qu’après approbation formelle de l’accord par le gouvernement. Cette précision vise à calmer les tensions politiques internes alors que le débat reste vif entre partisans d’une trêve immédiate et partisans d’une poursuite de la guerre jusqu’à la "destruction totale du Hamas".