Le Hamas force des otages à assister à la libération de leurs compagnons

Le Hamas a emmené samedi matin Guy Gilboa Dalal et Evyatar David au point de libération où trois autres otages - Omar Venkat, Omar Shem-Tov et Elia Cohen - devaient être relâchés. Dans une vidéo diffusée par le Hamas et dont la publication a été autorisée par les familles, les deux hommes apparaissent dans un véhicule de l'organisation, juste à côté de l'estrade où se tenaient les otages sur le point d'être libérés.

https://x.com/i/web/status/1893411549924167745 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"S'il vous plaît, sauvez-nous, s'il vous plaît, ramenez-nous à la maison", implore Evyatar dans l'enregistrement. "S'il vous plaît, je veux juste rentrer chez moi, je supplie, je supplie." Guy ajoute, dans ce qui semble être un message dicté par ses ravisseurs : "Netanyahou, ça suffit, tu nous as achevés. Netanyahou, ramène-nous à la maison, s'il te plaît."

Les deux hommes, meilleurs amis, ont été enlevés ensemble lors de la rave party Nova à Reim le 7 octobre. Leurs familles pensaient qu'ils avaient été séparés pendant leur longue captivité. "Ils sont en vie, ils les ont mis ce matin dans la situation la plus choquante et la plus mauvaise qui soit. Il n'y a pas de limite au cynisme tordu de ces monstres", a réagi Yaela David, la sœur d'Evyatar, sur Instagram.

Le Centre des familles d'otages a dénoncé la situation : "63 otages sont détenus par ces criminels depuis 505 jours. Outre les conditions physiques inhumaines en captivité, comme en témoignent les survivants, les otages subissent des abus psychologiques sévères et cruels."

Ilan, le père de Guy, a indiqué avoir reçu le premier signe de vie de son fils après huit mois de captivité, par l'intermédiaire d'un des six survivants libérés samedi. "On nous a dit qu'il était vivant, c'est très émouvant et encourageant", a-t-il déclaré.

Guy et Evyatar étaient arrivés à la fête Nova avec leurs amis Ron Tsarfati et Idan Hermati, tués lors de l'attaque. Ils avaient réussi à rejoindre leur voiture avant d'être découverts par des militants alors qu'ils se cachaient dans un buisson.