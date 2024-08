Le Hamas insiste sur le retrait du corridor de Philadelphie, l'accord sur les otages en péril

Les négociations en cours au Caire entre Israël et le Hamas sont sur le point de s'effondrer en raison de l'insistance du Hamas sur le retrait total des forces israéliennes du corridor de Philadelphie, une zone stratégique à la frontière entre Gaza et l'Égypte. Un haut responsable du Hamas a confirmé à la chaîne Al-Mayadeen, affiliée au Hezbollah, que les pourparlers de ce samedi soir n'ont pas permis de progresser. La délégation du Hamas, dirigée par Khalil al-Hayya, participe aux discussions en tant qu'"observateur", sans intention de négocier directement. De son côté, Israël a indiqué dimanche matin qu'une équipe de négociateurs devrait se rendre dans la journée dans la capitale égyptienne.

Les tensions ont monté d'un cran après que le Hamas a rejeté la proposition israélienne de maintenir une présence partielle le long du corridor de Philadelphie, un compromis pourtant soutenu par l'Égypte. De plus, le Hamas s'oppose fermement à toute présence israélienne dans le corridor de Netzarim. Cette position intransigeante semble être motivée par le souhait du chef du Hamas, Yahya Sinwar, de provoquer une escalade régionale impliquant l'Iran et le Hezbollah, d'autant plus que Téhéran a averti qu'il attaquerait Israël en cas d'échec des négociations.

Israël, de son côté, a récemment augmenté sa demande dans le cadre de la trêve, exigeant la libération de cinq otages vivants chaque semaine, au lieu des trois initialement prévus. Des rapports indiquent également qu'Israël a proposé de se retirer de cinq points de sécurité sur les huit identifiés dans le corridor de Philadelphie, mais cette offre a été rejetée par le Hamas.