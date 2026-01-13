"Le Hamas ne renoncera pas tant qu’il restera un Israélien", affirme l'ex-otage Eitan Mor

L’ancien otage israélien Eitan Mor a livré un témoignage saisissant sur l’organisation et la détermination des terroristes du Hamas lors d’une conférence à la Knesset consacrée à “l’après-Gaza”. Capturé lors de l’attaque du 7 octobre alors qu’il travaillait comme agent de sécurité au festival Nova, il a passé deux ans en captivité avant d’être libéré dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu conclu en octobre 2025.

Eitan Mor affirme avoir été frappé par le degré de préparation et de discipline du Hamas : rotations de gardes, réseaux de tunnels comptant des milliers d’axes, réserves alimentaires d’un an malgré le siège. Selon lui, seule la ressource en eau représenterait une vraie vulnérabilité. “Ils ne lâcheront rien, beaucoup m’ont dit qu’ils continueraient à enlever des Israéliens jusqu’à ce que le dernier disparaisse”, explique-t-il, évoquant une idéologie de jihad érigée en devoir suprême. Il décrit également des règles de sécurité strictes pour le transport des otages et une connaissance approfondie de l’armée israélienne, appuyée par des documents détaillés.

Durant sa détention, Eitan Mor dit avoir entendu les bilans des massacres du 7 octobre via une radio qu’on lui avait donnée, et avoir progressivement appris l’arabe. Dans les tunnels, il raconte avoir vécu dans la peur, trouvant sa seule force dans l’attente de l’aube.

La conférence parlementaire, réunissant des ministres et députés de droite, plaidait pour une prise de contrôle totale de Gaza. Le ministre de la Justice Yariv Levin a réaffirmé la détermination d’Israël à récupérer la dépouille du sergent-major Ran Gvili, toujours retenue par les terroristes, et défendu une présence israélienne durable dans le territoire gazaoui.