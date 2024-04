Le Hamas ne serait plus disposé qu'à libérer 20 otages, soit la moitié de ce que prévoyaient les derniers accords élaborés par le Qatar et les Etats-Unis, et rejetés par l'organisation terroriste. C'est ce qui est mentionné dans une nouvelle proposition rédigée par le Hamas et soumise aux médiateurs chargés des négociations pour un cessez-le-feu. Pour justifier ce nombre revu à la baisse, l'organisation islamiste affirme ne pas disposer de davantage d'otages vivants parmi les personnes âgées ou malades qu'elle retient à Gaza. Un argument considéré comme "ridicule" par Israël et les Etats-Unis, qui jugent que le Hamas n'est pas intéressé par un accord et qu'il cherche simplement à gagner du temps.

L'organisation terroriste au pouvoir à Gaza se montre également encore plus exigeante sur les autres points. D'après les clauses de l'accord qu'elle propose, les premières libérations d'otages n'interviendraient qu'après six semaines, marquées par l'arrêt définitif des combats à Gaza et le retrait total des troupes israéliennes du territoire. Le Hamas exigerait enfin la libération d'un plus grand nombre de prisonniers palestiniens en échange de chaque otage.