Le Hamas pourrait accepter l'accord de trêve avec Israël dans les heures qui viennent

Une source de haut rang du Hamas a déclaré ce matin à Channel 12 que la direction de l'organisation a approuvé de procéder à la première phase dans le cadre d'un nouvel accord pour la libération des otages, après que les États-Unis ont transmis un engagement par l'intermédiaire de l'Égypte et du Qatar selon lequel Tsahal se retirera complètement des territoires de la bande de Gaza 124 jours après la mise en œuvre de l'accord, et que la guerre cessera. La chaîne d'information saoudienne Al-Sharq rapporte elle aussi que le Hamas pourrait annoncer dans les prochaines heures qu'il accepte la proposition de l'Égypte pour un cessez-le-feu et la libération des otages.

La source a ajouté que le chef de la CIA, William Burns, retourne au Caire pour superviser la finalisation des dernières formulations. Une délégation du Hamas dirigée par Khalil Al-Hayya, chef adjoint du bureau politique du Hamas à Gaza, arrivera aujourd'hui et une délégation israélienne y est également attendue.

Selon la source, les Américains ont également transmis une promesse au Hamas que Tsahal n'entrera à aucun stade à Rafah. Les autres points de désaccord concernant l'introduction de matériaux potentiellement utilisés par l'organisation terroriste seraient aussi en passe d'être résolus. En outre, des compromis auraient été trouvés concernant le nombre de prisonniers palestiniens libérés en échange de chacun des otages. "Des informations à prendre avec des pincettes", selon Raphaël Jerusalmy, ancien officier des Renseignements. "Rien n'est officiel ni confirmé. Il y a un consensus au sein du gouvernement israélien pour refuser la fin de la guerre voulue par le Hamas".

Contrairement aux informations parues dans la presse, "Israël n'acceptera en aucun cas la fin de la guerre dans le cadre d'un accord pour libérer les otages", a confirmé un officiel israélien. "L'armée israélienne entrera à Rafah et détruira les bataillons du Hamas restants - qu'il y ait ou non une accalmie temporaire pour la libération de nos otages".