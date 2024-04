Le Hamas présente une proposition de cessez-le-feu, sans libération d'otages dans la première phase

Le groupe terroriste Hamas a présenté dimanche aux médiateurs une proposition de cessez-le-feu permanent et de retrait total de l'armée israélienne de Gaza, mise en œuvre en trois étapes de six semaines chacune, dont seules les deuxième et troisième incluraient la libération des otages, a rapporté lundi le quotidien Haaretz.

Selon cette proposition, Israël ne recevrait aucun otage pendant les six premières semaines de l'accord, bien qu'il soit tenu de cesser les combats dès le premier jour. Durant cette première phase, le Hamas exigerait que l'armée israélienne mette fin aux combats, se retire de tous les centres urbains de la bande de Gaza et permette aux Palestiniens déplacés de retourner sans entrave dans le nord de Gaza.

Après cette période initiale de 42 jours, le Hamas serait prêt à commencer à libérer les otages âgés et malades, ainsi que les femmes civiles et les soldates, mais à un prix élevé. Le groupe terroriste exigerait qu'Israël libère 30 prisonniers palestiniens en échange de chaque otage civil dans la deuxième phase de l'accord, et 50 prisonniers palestiniens par soldate captive, dont 30 purgeant des peines de prison à vie.

Dans la troisième et dernière étape de l'accord proposé par le Hamas, la réhabilitation de la bande de Gaza ravagée par la guerre commencerait, et tous les soldats et hommes en âge de combattre captifs seraient libérés, ainsi que les corps de ceux tués en captivité ou le 7 octobre.

De nombreuses demandes formulées par le Hamas dans sa proposition ont déjà été rejetées par Israël comme non négociables, notamment un cessez-le-feu permanent et le retrait des troupes israéliennes de l'ensemble de la bande de Gaza. "Le rejet de l'accord élaboré au Caire prouve que le chef du Hamas, Yahya Sinwar, n'est pas intéressé par un accord humanitaire et par le retour des otages", a déclaré dimanche le bureau du Premier ministre israélien.