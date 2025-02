Le groupe terroriste Hamas libérera bientôt le citoyen russe Alexander Trufanov dans le cadre de l'accord conclu avec Israël, a déclaré lundi le chef adjoint du bureau politique du Hamas et chef des relations internationales du Hamas, Moussa Abou Marzouk, à l'agence de presse russe Sputnik.

"L'un d'entre eux, Trufanov, sera certainement libéré dans un avenir proche. Il sera libéré malgré le fait qu'il fasse son service, mais il a été décidé qu'il serait libéré dès la première étape de l'accord. C'est notre réponse à la position de la Russie sur la question palestinienne", a déclaré Abou Marzouk. Bien que n'étant pas un soldat, l'otage israélo-russe est considéré comme tel par le Hamas en raison de son jeune âge. "Le sort de Maxim Herkin, originaire du Donbas, sera déterminé lors de la deuxième phase de l'accord", a-t-il ajouté.

Courtesy of the families

Cette décision s'inscrit dans le cadre des efforts diplomatiques déployés pour obtenir la libération des otages détenus par le groupe terroriste. Les responsables russes n'ont pas encore commenté le calendrier ou les détails des négociations. Le Hamas a déjà promis de donner la priorité à la libération des deux otages russes, mais sans donner de détails ni de calendrier.

Les négociations pour la mise en œuvre de la deuxième phase de l'accord devraient commencer lundi entre Israël et le Hamas, sous médiation américaine, égyptienne et qatarie. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu doit rencontrer le président américain Donald Trump mardi pour discuter de questions clés, notamment de la deuxième phase de l'accord.

Alexander Sasha Trufanov avait 27 ans lorsqu'il a été enlevé au kibboutz Nir Oz avec ses parents, sa grand-mère et sa compagne, Sapir Cohen. Son père a été assassiné en captivité, tandis que sa compagne et les femmes de sa famille ont été libérées lors du premier accord en novembre 2023. Le Jihad islamique palestinien a publié deux vidéos de propagande de Trufanov au cours de sa captivité. Maxim Herkin, 35 ans, originaire de Tirat Hacarmel, est père d’une petite fille de 3 ans. Soutien de famille de sa mère et de son frère âgé de 11 ans, il avait été kidnappé au festival Nova.