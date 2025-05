Le Hamas propose la libération de la moitié des otages contre une trêve de deux mois

Le Hamas aurait offert de libérer la moitié des otages encore vivants ainsi que plusieurs dépouilles en échange d'une trêve temporaire de deux mois, selon des sources palestiniennes citées par Sky News Arabia. Cette proposition, formulée alors que les négociations semblaient dans l'impasse depuis trois jours, est assortie de plusieurs conditions. L'organisation exige notamment la reprise immédiate des livraisons d'aide humanitaire et des "garanties américaines solides" que des pourparlers pour mettre fin au conflit seront entamés pendant cette période de cessez-le-feu.

Les sources palestiniennes ont indiqué que le Hamas doute de la capacité des États-Unis à contraindre le Premier ministre Benjamin Netanyahou à respecter les termes d'un éventuel accord. Ce scepticisme s'est renforcé après la libération d'Edan Alexander, le dernier otage américain, la semaine dernière. "Après sa libération, le Hamas s'attendait à ce qu'Israël commence à autoriser l'entrée de l'aide humanitaire et alimentaire. Cependant, cela ne s'est pas produit, et l'administration Trump n'a pas non plus exercé de pression sur Israël", a précisé la source.

Parmi les demandes supplémentaires, le Hamas souhaiterait que les membres des familles de sa direction puissent quitter la bande de Gaza sans être poursuivis par Israël. La source a également mentionné que l'organisation se dit prête à abandonner ses armes après avoir renoncé au contrôle de Gaza.

Ces informations surviennent alors que Netanyahou a donné instruction à l'équipe de négociation "d'épuiser tous les efforts" pour obtenir la libération des otages. Selon une source proche du dossier, le Premier ministre aurait accordé à l'équipe une "liberté d'action", contredisant des rapports antérieurs suggérant que les négociateurs israéliens manquaient de marge de manœuvre suffisante.